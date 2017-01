Piyasalar Fitch ve S&P’yi takmadı

Fitch ve S&P'nin cuma günkü hamlesini eleştiren Japan Credit Rating (JCR) Eurasia Başkanı Orhan Ökmen, önemli olayların arifesinde not değişikliği yapmamanın derecelendirme literatürünün metodolojik olarak önemli bir taahhüdü olduğunu belirterek, "Böylesine istisnai konjonktür dönemlerini dikkate almadan yapılacak bir not değişikliğinin, haksızlık ve adaletsizlik durumu oluşturacağı bilinen bir sonuçtur" dedi.



Kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomik gerekçelere dayanmayan ve tamamen siyasi olan değerlendirmelerine piyasalar prim vermedi. Standard & Poors'un (S&P) takvim dışına çıkarak Türkiye'nin görünümünü negatife çevirmesi ve Fitch'in de notu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmesine rağmen, Türk varlıkları dün dünya genelinde getiri sıralamasında ilk sırada yer aldı. Günü yüzde 2.88 yükselişle olan 86 bin 237 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, en fazla değer kazanan piyasa oldu. Analistler, son 2 haftada yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin arttığına dikkat çekti. Dolar da dün gün içinde 3.80 liranın altına geriledi. Günü ise 3.8110 liradan tamamladı.