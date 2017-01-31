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'ndan kritik açıklama

Türkiye Cumhuriyeti  Başkanı Murat Çetinkaya, "Merkez Bankası 2017 tahminini yüzde 6.5'ten yüzde 8'e, 2018 tahmininiyse yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltirken, 2019'a ilişkin enflasyon tahmininiyse yüzde 5 olarak belirledi" dedi.

Merkez Bankasından kritik açıklama

Türkiye Cumhuriyet Başkanı Murat Çetinkaya, "Raporu 2017-I"in tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, bir önceki rapora göre yapılan güncellemeleri anlattı.

Başkan Çetinkaya, "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir para politika duruşu altında, enflasyonun orta vadede yüzde 5'lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede, 2017 yılında yüzde 8 olarak gerçekleşeceğini 2018 yılında ise yüzde 6'ya geriledikten sonra 2019 yılında yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 9,4 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini aktaran Çetinkaya, 2018 sonunda ise enflasyonun orta noktası yüzde 6 olmak üzere yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini belirtti.

"İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE İLAVE PARASAL SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR"

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Gelecek dönem ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz." dedi.

"DIŞ TİCARET HADLERİNİN CARİ AÇIK ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİSİNİN AZALMASI BEKLENİYOR"

Çetinkaya "Önümüzdeki dönemde dış ticaret hadlerinin cari açık üzerinde süregelen olumlu etkisinin azalmasını beklemekle birlikte çevre ülkelerle ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ve Türk lirasındaki değer kaybının net ihracata desteğinin dönemlik toparlanmayı destekleyeceğini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde turizm görünümünde kayda değer bir iyileşme sinyali henüz olmamasına rağmen, alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesini bekliyoruz."
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  • 31 Ocak 2017, Salı 11:06
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