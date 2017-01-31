Hedef 1 milyarın üstünde ciro

2016'yı yüzde 14 büyüme ve 965milyon lira ciro ile kapatan Aras Kargo,bu yıl 1 milyar liranın üstünde cirohedefliyor. Geçen yıl özellikle dijitaldönüşüm konusunda önemli adımlarattıklarını ve istikrarlı büyümelerinisürdürdüklerini belirten Aras KargoCEO'su Evrim Aras, 2017'de deyatırımlarına ara vermeden devamedeceklerini söyledi. Aras, bu yıl büyümehedeflerinin yüzde 19 olduğunun altınıçizerek, şöyle konuştu: "2017'de 1 milyarliranın üstünde ciro planlıyoruz. Bu yılözellikle transfer merkezlerinde teknolojiodaklı yatırımlarla kuryelerin yükünühafifletmek istiyoruz. Dijital dönüşümlehayata geçireceğimiz akıllı teknolojilersayesinde büyüme, verimlilik, kârlılıkve rekabet potansiyelimiz artırmayıhedefliyoruz."
Evrim Aras, "Yüzde 17 olan kadın çalışan oranımızı yıl sonuna kadar yüzde 20'ye çıkarmayı planlıyoruz" dedi.
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