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Hedef 1 milyarın üstünde ciro

Hedef 1 milyarın üstünde ciro
2016'yı yüzde 14 büyüme ve 965 milyon lira ciro ile kapatan Aras Kargo, bu yıl 1 milyar liranın üstünde ciro hedefliyor. Geçen yıl özellikle dijital dönüşüm konusunda önemli adımlar attıklarını ve istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini belirten Aras Kargo CEO'su Evrim Aras, 2017'de de yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Aras, bu yıl büyüme hedeflerinin yüzde 19 olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: "2017'de 1 milyar liranın üstünde ciro planlıyoruz. Bu yıl özellikle transfer merkezlerinde teknoloji odaklı yatırımlarla kuryelerin yükünü hafifletmek istiyoruz. Dijital dönüşümle hayata geçireceğimiz akıllı teknolojiler sayesinde büyüme, verimlilik, kârlılık ve rekabet potansiyelimiz artırmayı hedefliyoruz."

, "Yüzde 17 olan kadın çalışan oranımızı yıl sonuna kadar yüzde 20'ye çıkarmayı planlıyoruz" dedi.
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