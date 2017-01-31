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ye-Büyükanneye ek gelir

lere promosyon ve büyükannelere maaş için imzalar bugün-yarın atılacak. Mart’tan itibaren de yaklaşık 12 milyon emekli 450 liraya varan ek ödemeye, torun bakan büyükanneler 421 lira maaşa kavuşacak...

Emekliye-Büyükanneye ek gelir
Yaklaşık 12 milyon ile torun bakan büyükanneler ek gelire kavuşuyor. Emeklilere promosyon, büyükannelere maaş için imzaların bugün ya da yarın atılması bekleniyor. Mart'ta da emekliler 450 liraya varan promosyona, torun bakan büyükanneler 421 lira maaşa kavuşacak.

ÖZEL BANKALAR DA VERECEK
Emeklilere promosyon için kamu bankaları ve özel bankalar ile yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu hafta Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanacak protokolle promosyon süreci başlayacak. 3 yıllık dönem için; bin liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira promosyon ödemesi yapılacak. Bankalar bu tutarların altında ödeme yapamayacak ancak isterse daha fazlasını verebilecek. Ödeme tek seferde ve peşin yapılacak. Emeklilere promosyon ödemeleri Mart'ta başlayacak. Mayıs sonuna kadar tüm emekliler promosyonu almış olacak.

BAŞVURULAR ŞUBAT'TA
Torun bakan büyükannelere maaş projesi de bugün ya da yarın atılacak imzalarla hayata geçecek. Projenin detayları bu sırada açıklanacak. Ancak Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ipuçlarını verdi. Buna göre; pilot uygulama, aralarında İstanbul ve Bursa'nın da olduğu 4 ya da 5 ilde 5 bin aileyi kapsayacak şekilde yürütülecek. Şubat'ta talepler toplanacak, Mart'ta uygulama başlayacak. Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u kadar, yani aylık 421,38 lira maaş ödenmesi planlanıyor. Büyükannenin sağlık raporu alması ve 65 yaşın altında olması gibi şartlar düşünülüyor. Ayrıca annenin maaşının asgari ücretin 2 katını geçmemesi şartı da aranacak. Pilot uygulama 1 yıl sürecek. Büyükanne maaşının kalıcı projeye dönüşüp dönüşmeyeceği de bu 1 yılın sonunda belli olacak.
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