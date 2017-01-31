Emekliye-Büyükanneye ek gelir

Emeklilere promosyon ve büyükannelere maaş için imzalar bugün-yarın atılacak. Mart’tan itibaren de yaklaşık 12 milyon emekli 450 liraya varan ek ödemeye, torun bakan büyükanneler 421 lira maaşa kavuşacak...
Yaklaşık 12 milyon emekli ile torun bakan büyükanneler ek gelire kavuşuyor. Emeklilere promosyon, büyükannelere maaş için imzaların bugün ya da yarın atılması bekleniyor. Mart'ta da emekliler 450 liraya varan promosyona, torun bakan büyükanneler 421 lira maaşa kavuşacak.
ÖZEL BANKALAR DA VERECEK
Emeklilere promosyon için kamu bankaları veözel bankalar ile yapılan çalışmalar tamamlandı.Bu hafta Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalararasında imzalanacak protokolle promosyon sürecibaşlayacak. 3 yıllık dönem için; bin liranın altındaemekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 binlira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlara da 450lira promosyon ödemesi yapılacak. Bankalar bututarların altında ödeme yapamayacak ancak istersedaha fazlasını verebilecek. Ödeme tek seferde vepeşin yapılacak. Emeklilere promosyon ödemeleriMart'ta başlayacak. Mayıs sonuna kadar tümemekliler promosyonu almış olacak.
BAŞVURULAR ŞUBAT'TA
Torun bakan büyükannelere maaş projeside bugün ya da yarın atılacak imzalarla hayatageçecek. Projenin detayları bu sırada açıklanacak.Ancak Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,ipuçlarını verdi. Buna göre; pilot uygulama,aralarında İstanbul ve Bursa'nın da olduğu 4 ya da5 ilde 5 bin aileyi kapsayacak şekilde yürütülecek.Şubat'ta talepler toplanacak, Mart'ta uygulamabaşlayacak. Büyükannelere asgari ücretin yüzde30'u kadar, yani aylık 421,38 lira maaş ödenmesiplanlanıyor. Büyükannenin sağlık raporu alması ve65 yaşın altında olması gibi şartlar düşünülüyor.Ayrıca annenin maaşının asgari ücretin 2 katınıgeçmemesi şartı da aranacak. Pilot uygulama 1 yılsürecek. Büyükanne maaşının kalıcı projeye dönüşüpdönüşmeyeceği de bu 1 yılın sonunda belli olacak.
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