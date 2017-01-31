Çipli kimlik heyecanı izdihama yol açtı

e-nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, vatandaşların yeni kimlik heyecanının il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtığını söyledi. Kart, "Vatandaşların internet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralı hattan randevu alarak yanlarında 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gelmeleri hem yoğunluğa kalmadan kimliklerini almalarını hem de bizim daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermemizi sağlayacaktır" dedi. Türkiye genelinde 8 bin 559 nüfus personeli olduğunu bildiren Kart, "Yüzde 25 kadro boşluğu nedeniyle bazı ilçelerde 1 personele neredeyse 20 bin vatandaşımız düşüyor" diye konuştu.