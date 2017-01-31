Çipli kimlik heyecanı izdihama yol açtı

e-nüfus Sendikası Genel Başkanı AliKart, vatandaşların yeni kimlik heyecanınınil ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırıyoğunluğa ve izdihama yol açtığını söyledi.Kart, "Vatandaşların internet üzerindenekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralıhattan randevu alarak yanlarında 1 adetbiyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerinegelmeleri hem yoğunluğa kalmadan kimliklerinialmalarını hem de bizim daha hızlı ve sağlıklıhizmet vermemizi sağlayacaktır" dedi. Türkiyegenelinde 8 bin 559 nüfus personeli olduğunubildiren Kart, "Yüzde 25 kadro boşluğunedeniyle bazı ilçelerde 1 personele neredeyse20 bin vatandaşımız düşüyor" diye konuştu.
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