Başarılı yoksul öğrencilere ödül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yoksul durumda olan ve Şartlı Nakit Transferi desteğinden faydalanan yaklaşık 2 milyon öğrenciden derslerinde başarılı olanlara ödül verileceğini açıkladı. Maddi durumu yetersiz 2 milyona yakın çocuğa okul hayatlarını devam ettirmeleri için destek olduklarını belirten Kaya, "Okula devam edip, başarılı olanlara yönelik de yeni bir proje yapıyoruz. Başarılı çocuklarımızın ödüllendirilmelerini sağlayacağız" dedi.