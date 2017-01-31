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Başarılı yoksul öğrencilere ödül

Başarılı yoksul öğrencilere ödül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yoksul durumda olan ve Şartlı Nakit Transferi desteğinden faydalanan yaklaşık 2 milyon öğrenciden derslerinde başarılı olanlara ödül verileceğini açıkladı. Maddi durumu yetersiz 2 milyona yakın çocuğa okul hayatlarını devam ettirmeleri için destek olduklarını belirten Kaya, "Okula devam edip, başarılı olanlara yönelik de yeni bir proje yapıyoruz. Başarılı çocuklarımızın ödüllendirilmelerini sağlayacağız" dedi.
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