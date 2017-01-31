Aidatsız kart vermeyene ceza

Gümrük ve TicaretBakanı Bülent Tüfenkci,aidatsız kredi kartıçıkarmayan bankalara2017 yılı için 6 milyonliranın üzerinde idari paracezası kesildiğini açıkladı.Tüketicinin KorunmasıHakkında Kanun'a aykırıhareket eden bankalarayönelik gerekli yasal işleminbaşlatıldığı mesajını verenTüfenkci, "Kart çıkarankuruluşlar ücret tahsiletmedikleri bir kartı sunmakzorunda. Bu yükümlülükleriyerine getirmeyenlere cezakesilmekte" dedi. BaşbakanYardımcısı NurettinCanikli de bankaların, yasakapsamında, yapılandırmayabaşvuranların taleplerinikarşılaması gerektiğinikaydetti.
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