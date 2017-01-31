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Aidatsız kart vermeyene ceza

Aidatsız kart vermeyene ceza
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, çıkarmayan bankalara 2017 yılı için 6 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildiğini açıkladı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket eden bankalara yönelik gerekli yasal işlemin başlatıldığı mesajını veren Tüfenkci, "Kart çıkaran kuruluşlar ücret tahsil etmedikleri bir kartı sunmak zorunda. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ceza kesilmekte" dedi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de bankaların, yasa kapsamında, yapılandırmaya başvuranların taleplerini karşılaması gerektiğini kaydetti.

Hazal ATEŞ
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