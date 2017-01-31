2 yıl maaş devletten

Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakan Yardımcısı Hasan AliÇelik, Ar-Ge merkezlerindeistihdam edilen temel lisemezunlarının 24 ay süreyleücretlerinin Bakanlıktarafından karşılanacağınısöyledi. Firmaların dahaileri üretim teknikleri iledaha ileri ürün çeşitlilikleriniortaya çıkarmak için Ar-Gemerkezlerinin artırılmasınayönelik çalışmaları olduğunuifade eden Çelik, şu bilgileriverdi: "Ar-Ge merkezlerindeistihdam edilecek temel bilimlermezunlarının aylıklarını 2 yılsüreyle Bakanlığımız garantiediyor. Hedefimiz dahaüst seviyede ve yüksekteknolojiye dönük ürünlerüretmek. Yaptığımız bir ürünüiyileştirmek, ürün kalitesiniartırmak ve ticarette daha yüksekkatma değer elde etmeye yönelikçabayı ortaya koymak."
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