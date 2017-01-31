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2 yıl maaş devletten

2 yıl maaş devletten
, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel lise mezunlarının 24 ay süreyle ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi. Firmaların daha ileri üretim teknikleri ile daha ileri ürün çeşitliliklerini ortaya çıkarmak için Ar-Ge merkezlerinin artırılmasına yönelik çalışmaları olduğunu ifade eden Çelik, şu bilgileri verdi: "Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek temel bilimler mezunlarının aylıklarını 2 yıl süreyle Bakanlığımız garanti ediyor. Hedefimiz daha üst seviyede ve yüksek teknolojiye dönük ürünler üretmek. Yaptığımız bir ürünü iyileştirmek, ürün kalitesini artırmak ve ticarette daha yüksek katma değer elde etmeye yönelik çabayı ortaya koymak."
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