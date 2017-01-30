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Tantuni yurt dışına açılıyor

Tantuni yurt dışına açılıyor
Dönerden sonra geleneksel Türk yiyeceği 'tantuni' de yurt dışına açılıyor. Tantuni Sofrası'nın kurucusu Fatih Aşcı, markalarına başta Katarlı bir gıda zinciri olmak üzere yurt dışından ortaklık teklifleri geldiğini söyledi. Yaklaşık 2 yıl önce sektöre giriş yaptıklarını belirten Aşcı, "Teklifleri değerlendiriyoruz. 'nı önce tüm Türkiye'ye, sonra da dünyaya yaymayı planlıyoruz. Yabancılar da Türk tantunisinin lezzeti ile tanışacak" dedi. Aşcı, franchise yapılanmasını tamamlamak üzere olduklarını kaydetti.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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