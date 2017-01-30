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Tam gaz yatırım

Tam gaz yatırım
Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Türkiye'de bugüne kadar toplam yatırımımızın tutarı 1 milyar euro. Yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz" dedi. 2016'da otomotiv endüstrisinin rekor kırdığını anımsatan Sülün, "Otomotivde üretim, ihracat rekoru kırıldı. Türkiye pazarında da satış rekoru kırıldı. 2016'da ev satışlarında rekor kırıldı. Hem ev satışlarında hem otomotiv satışlarında rekor kırılan bir ülkede krizden söz etmek çelişkili" diye konuştu. Sülün, kendilerinin ciddi bir otobüs ihracatçısı olduklarını ve geçen yıl toplam ihracatlarını yüzde 400 civarında artırdıklarını belirtti. Dolayısıyla belli bir hızla bu yıl daha fazla ihracat yapmayı öngördüklerini kaydeden Sülün, 2017'nin ikinci yarısına, referandumdan sonrasına daha pozitif baktıklarını, talebin biraz daha artması gerektiğini ve bu beklentide olduklarını dile getirdi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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