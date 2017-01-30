Rekora koşuyoRUS

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Bu yıl rekoru kırılacak. Yaşanacak turist akını turizmcinin yüzünü güldürecek. Rusya’dan gelen erken rezervasyon satışlarının 2015’i 5’e katladığını belirten acenteler, ‘Türkiye’yi özlediler. Bu yıl 5 milyon turist gelecek’ dedi

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Turizmin 'Davos'u olarak nitelenen ve 16-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya Turizm Forumu'nun Rusya Zirvesi Moskova'da gerçekleşti. Türkiye'ye en fazla satış yapan 400 acente, yaklaşık 10 ülkeden 25 konuşmacı ve sektör oyuncularının katıldığı etkinlikte; Türkiye-Rusya ticaret hacmi ve Rusya'nın turizm potansiyeli masaya yatırıldı. Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden Anex Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar te tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılacağını belirtti. Koçkar, "Bu yıl Rusya ve BDT ülkelerinden Akdeniz ve Ege'ye 5.5 milyon turist geleceğini öngörüyoruz. Bunun 5 milyonunu Ruslar oluşturur. Anex Tur olarak 1 milyonunu biz getireceğiz" dedi. Türkiye'ye yönelik erken rezervasyon satışlarının 2015 yılının rakamlarını 5'e katladığını kaydeden Koçkar, "Bu oran bize Ruslar'ın gerçekten Türkiye'yi özlediğini gösteriyor" diye konuştu. Rusya'dan Türkiye'ye MICE (etkinlik, konferans, organizasyon) turisti getiren Inventum Mice'ın Yönetici ortağı Bünyat Özpak da 2017'de grup turizminde rekor sayılara ulaşılacağının altını çizdi. Zirvenin açılışını yapan Dünya Turizm Forumu Başkanı Bulut Bağcı ise "Zirve 7 milyon dolarlık bir ticari hacim oluşturuyor. Gelecek yıl programı daha kapsamlı yapacağız" dedi.

ATM'DEN RUBLE ÇEKİLECEK
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, zirvede, DenizBank'ın Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Sberbank'ın bir iştiraki olduğunu hatırlatarak, iki ülke liderinin yerel para birimiyle çalışma kararının ardından TL-ruble ticareti konusunda etkin bir çalışma yürüttüklerini aktardı. Ateş, "Rus misafirlerimiz için de Rusça call center hizmeti ve ATM'lerden ruble çekme şeklinde projeler geliştirdik. Oteller ve tur operatörleri ile de ruble ödemeleri üzerinde çalışıyoruz. Artık Ruslar Türkiye'de kendini evinde gibi hissedecekler" ifadelerini kullandı.

6 ÜLKEDE YAPILACAK
ŞUBAT ayında İstanbul'da da zirve yapacaklarını hatırlatan Bulut Bağcı, şunları anlattı: "İstanbul'a Afrika ve Ortadoğu'dan 20 ülkenin turizm bakanı gelecek. Cumhurbaşkanımız'ın da katılımını bekliyoruz. Şimdiye kadar 3 bine yakın ziyaretçi zirveye konfirme oldu. Bu sayının 5 bine ulaşacağını öngörüyüz. 24 Nisan'da da Dubai'de 300 CEO ve 200 acentenin katılımıyla bir zirve gerçekleştireceğiz. Merkez Türkiye olmak üzere Avrupa, Afrika, Rusya, Amerika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde her yıl 6 zirve düzenlemeyi, bu organizasyonlarla 1 milyar dolarlık ticari hacim oluşturmayı hedefliyoruz."

BETÜL ALAKENT
Etiketler:
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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