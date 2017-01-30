Rekora koşuyoRUS

Bu yıl Rus turist rekoru kırılacak. Yaşanacak turist akını turizmcinin yüzünü güldürecek. Rusya’dan gelen erken rezervasyon satışlarının 2015’i 5’e katladığını belirten acenteler, ‘Türkiye’yi özlediler. Bu yıl 5 milyon turist gelecek’ dedi
Turizmin 'Davos'u olarak nitelenen ve 16-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya Turizm Forumu'nun Rusya Zirvesi Moskova'da gerçekleşti. Türkiye'ye en fazla satış yapan 400 acente, yaklaşık 10 ülkeden 25 konuşmacı ve sektör oyuncularının katıldığı etkinlikte; Türkiye-Rusya ticaret hacmi ve Rusya'nın turizm potansiyeli masaya yatırıldı. Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden Anex Tour'unYönetim KuruluBaşkanı Neşet Koçkar Rus turistte tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılacağını belirtti. Koçkar, "Bu yıl Rusya ve BDT ülkelerinden Akdeniz ve Ege'ye 5.5 milyonturist geleceğini öngörüyoruz. Bunun 5 milyonunu Ruslar oluşturur. Anex Tur olarak 1 milyonunu biz getireceğiz" dedi. Türkiye'ye yönelik erken rezervasyon satışlarının 2015yılının rakamlarını5'e katladığınıkaydedenKoçkar, "Bu oranbize Ruslar'ıngerçektenTürkiye'yi özlediğini gösteriyor" diye konuştu. Rusya'dan Türkiye'ye MICE (etkinlik, konferans, organizasyon) turisti getiren Inventum Mice'ın Yönetici ortağı BünyatÖzpak da 2017'de grup turizminde rekor sayılara ulaşılacağının altını çizdi. Zirvenin açılışını yapan Dünya Turizm ForumuBaşkanı Bulut Bağcı ise "Zirve 7 milyon dolarlık bir ticari hacim oluşturuyor. Gelecek yıl programı daha kapsamlı yapacağız" dedi.
ATM'DEN RUBLE ÇEKİLECEK DenizBank Genel Müdürü HakanAteş, zirvede, DenizBank'ın Rusya'nın enbüyük bankalarından biri olan Sberbank'ınbir iştiraki olduğunu hatırlatarak, iki ülkeliderinin yerel para birimiyle çalışma kararınınardından TL-ruble ticareti konusunda etkinbir çalışma yürüttüklerini aktardı. Ateş, "Rusmisafirlerimiz için de Rusça call centerhizmeti ve ATM'lerden ruble çekmeşeklinde projeler geliştirdik. Oteller ve turoperatörleri ile de ruble ödemeleriüzerinde çalışıyoruz.Artık Ruslar Türkiye'dekendini evinde gibihissedecekler"ifadelerini kullandı.
6 ÜLKEDE YAPILACAK ŞUBAT ayında İstanbul'da da zirve yapacaklarını hatırlatan BulutBağcı, şunları anlattı: "İstanbul'a Afrikave Ortadoğu'dan 20 ülkenin turizm bakanıgelecek. Cumhurbaşkanımız'ın da katılımını bekliyoruz. Şimdiye kadar 3 bine yakın ziyaretçi zirveye konfirme oldu. Bu sayının 5 bine ulaşacağını öngörüyüz. 24 Nisan'da da Dubai'de 300 CEO ve 200 acentenin katılımıyla bir zirve gerçekleştireceğiz. Merkez Türkiye olmak üzere Avrupa, Afrika, Rusya, Amerika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde her yıl 6 zirve düzenlemeyi, bu organizasyonlarla 1 milyar dolarlık ticari hacim oluşturmayı hedefliyoruz."
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