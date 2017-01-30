Karlı kazanç

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cilerin akınına uğrayan ’da tatilin kişi başı maliyeti günlük bin liraya kadar çıktı. Bir bardak çay bile 15 lira...

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Kış inin en önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestr i hareketliliği devam ediyor. Günler öncesinden rezerve edilen oteller, tatilin başlamasıyla tıka basa doldu. Oteller bölgesine gelen çok sayıda tatilci ve günübirlikçi, kayak pistlerine adeta akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle teleski, teleferik ve telesiyej tesisleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Fiyatların adeta el yaktığı Uludağ'da, 1 günlük tatilin kişi bedeli ise bin lirayı buldu.

* Oteller bölgesine gelmek isteyen bir kişi, teleferiği tercih ettiği taktirde gidişdönüş 38 lira bilet parası ödüyor.
* Birinci ve ikinci oteller bölgesinde herhangi bir otelde konaklamak isteyen bir kişi en az gecelik 450 lira ödeme yapıyor.
* 60 liraya bir çift kayak, 40 liraya ise elbise kiralanıyor.
* 1 saat tek kişi kayak dersi için en az 170 lira ödenmesi gerekiyor.
* Kızak kaymak 50, kar motoru ile 10 dakika tur atmak 250 lira.
* Kafede bir bardak çay da en az 15 lira.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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