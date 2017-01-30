İkramiye Nisan’da

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlar dikkat! Kalan süreler için ikramiye ödenecek. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi, memur emeklileri için başvurusüreci başladı. Hak sahipleri, 1 yıllık süre içinde dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurusunu yapabilecek.
NASIL HESAPLANACAK?
Düzenlemeye göre; 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. Kamuda 35 yıl hizmet yapmış ama 30 yıl üzerinden ikramiye alana, 5 yıllık ödeme yapılacak. Ödemeler, görevden ayrılma tarihindekiemekli keseneğine esas aylıkunsurları üzerinden aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak. İkramiyelerin 7 bin 500liraya kadar olan kısmı başvurutarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek. Yani hemen başvuran, en geç Nisan sonunda ödemesini alacak, varsa kalan kısmı da tam 1 yıl sonra cebine girecek. Daha önce başvuru yapıp dava açmamış olanların müracaatları, 27 Ocak 2017'de yapılmış sayılacak. Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, 27 Ocak 2017'denitibaren 3 ay içinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle hesaplanacak tutar, yeni hesaplamaya göre ödenecek.
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