Fitch oyunun içinde

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fitch Ratings'in Türkiye'nin notunu düşürmesine ilişkin, "Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasına dönük sürdürülen kampanyanın bir parçası olduğunu düşünüyorum" dedi. Kurtulmuş, Türkiye'de esas olanın üretim gücünü kuvvetlendirmek olduğunu vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da "Ellerindeki veriler ne kadar sağlıklı, o veriler arasındaki ilişkiler ne kadar doğru kuruluyor onlar ayrı bir teknik tartışma konusu olabilir. Bizdeki veriler öyle demiyor ama onların elindeki veriler farklı olabilir" şeklinde konuştu.