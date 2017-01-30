Fitch oyunun içinde

Başbakan Yardımcısı NumanKurtulmuş, FitchRatings'in Türkiye'ninnotunu düşürmesineilişkin, "Türkiye'ninköşeye sıkıştırılmasınadönük sürdürülenkampanyanın birparçası olduğunudüşünüyorum" dedi.Kurtulmuş, Türkiye'deesas olanın üretim gücünükuvvetlendirmek olduğunuvurguladı. Kültür veTurizm Bakanı NabiAvcı da "Ellerindekiveriler ne kadar sağlıklı,o veriler arasındakiilişkiler ne kadar doğrukuruluyor onlar ayrı birteknik tartışma konusuolabilir. Bizdeki verileröyle demiyor ama onlarınelindeki veriler farklıolabilir" şeklinde konuştu.
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