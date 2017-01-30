Esnaf fonu Şubat’ta maaş bin 422 TL

Esnafın işyerini kapattığında işsizlik maaşı alması için Ahilik Fonu kuruluyor. Şubat'ta işlemin tamamlanması planlanıyor. Fona yatırılacak prim oranı yüzde 3 olacak; yüzde 2'sini esnaf, yüzde 1'ini de Hazine karşılayacak. 36 ay prim yatıran 10 ay, 24 ay prim yatıran 6 ay maaş alacak. Maaş 711 ile bin 422 lira arasında değişecek. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Şubat'ta Ahilik Sandığı'nı olağanüstü bir hal olmazsa kurmuş olacağız. Zora düşüldüğünde bu fon, esnafın yanında olacak" dedi.



HEM EĞİTİM HEM DE 35 TL CEP HARÇLIĞI

İŞKUR tarafından esnafa verilen mesleki eğitim desteklerinin önemine dikkati çeken Bakan Müezzinoğlu, "Aynı zamanda günlük 35 liraya kadar cep harçlığı da veriyoruz. Bir taraftan eğitiyoruz, bir taraftan eğitmenin ücretini sağlıyoruz" dedi.