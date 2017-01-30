Yardım kuruluşu Oxfam'ın yeni yayınladığı bir rapora göre, Microsoft'un kurucu patronu Bill Gates, 25 yıl sonra dünyanın ilk dolar trilyoneri olacak. Gates, 2006'da Microsoft'taki aktif görevini bıraktığı zaman serveti 50 milyar dolardı. 10 yıl sonra serveti 75 milyar dolara çıktı. Gates, bu hızla gitmesi durumunda, 86 yaşında dolar trilyoneri olacak.