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nın kilosu 1.100 TL

Damla sakızının kilosu 1.100 TL
Muğla'da, gıda ve kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında kullanılan damla sakızı, kilosu bin 100 lira ile yatırımcısına kazandıracak. Dikilen ağaçlardan 4 yıl sonra ürün alınmaya başlaması ile bölgenin yeni gelir kapısı haline gelecek. Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Muhammet Sevinç, "Sakız bahçeleri her geçen yıl artarak büyüyor. 2016'da başlatılan yabani sakız ağaçlarının aşılanması çalışmalarında başarı elde edildi. Ağaçların her birinden 15 yıl sonra 500-600 gram ürün alınacak ve dekardan 30-35 kilogram damla sakızı üretilerek yeni bir kazanç kapısı olacaktır" dedi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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