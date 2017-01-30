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ABD'ye gidemeyenler için 'den büyük kolaylık

, ABD Başkanı Donald 'ın bazı ülke vatandaşları için getirdiği giriş yasağı nedeniyle ABD'ye gidemeyen yolcularının bilet iptal ve değişiminin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

ABDye gidemeyenler için THYden büyük kolaylık

(), ABD Başkanı Donald 'ın bazı ülke vatandaşları için getirdiği giriş yasağı nedeniyle ABD'ye gidemeyen yolcularının bilet iptal ve değişiminin ücretsiz yapılacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin aldığı karar sonrası uçuşları iptal edilen yolcuların bilet değişiklikleri ücretsiz yapılacak. İade isteyen yolculara da ödedikleri ücret, herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilecek.

Öte yandan, Trump'ın başkanlık kararnamesini onaylamasının ardından ABD'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanına gelen yolculardan bir kısmı uçağa alınırken, bazılarının binişine bugün de izin verilmedi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 19:44
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hercai hercai

Bu serefsizlere Turkiye' de giris yasagi koysun, ama ilk once Incirlik Ussunden ve Nato karargahlarindan baslamali!

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cevapla 30.01.2017 22:03
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