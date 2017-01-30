‘ABD’de 600 bin aracı geri çağırıyor’

Alman basınının ABD trafik güvenliği otoritesine dayandırdığı haberde, birtakım teknik sorunlar nedeniyle, Volkswagen'in (VW) ABD'de yaklaşık 600 bin aracı geri çağıracağı ve bundan en fazla Audi markasına ait araçların etkileneceği iddia edildi. Geri çağırma işleminin gelecek ay başlayacağı ve sorunların ücretsiz giderileceği aktarıldı.