



2017'de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 3,83 arttı. Motorlu Taşıtlat Vergisi (MTV) en düşük 68 liraya, en yüksek 23 bin 586 liraya çıkarıldı. MTV'nin ilk taksiti ocak ayında ayında ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ocak ayında ödenecek ilk taksitinde hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?



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OTOMOBİLLER

1300 CC VE ALTINDAKİ ARAÇLAR

1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL

4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL

1301-1600 CC ARASINDAKİ ARAÇLAR

1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL

4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL

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1601 CC VE 1800 CC ARASINDAKİ ARAÇLA

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL

2001-2500 CC ARASINDAKİ ARAÇLAR

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL



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MOTOSİKLETLER

100-250 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL



251-650 CC ARASINDAKİ ARAÇLAR

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL

4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL



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651-1200 CC ARASINDAKİ ARAÇLAR

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 TL



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OTOBÜS (Oturma yeri)

25 kişiye kadar 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 979 TL

7-15 yaş: 585 TL

46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 1.567 TL

7-15 yaş: 1.306 TL



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MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.