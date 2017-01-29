Yüzde 10 peşin 60 aya sıfır faiz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da yaptığı hain darbe girişiminin konut satışlarına olan etkisini püskürtmek için seferberlik başlatan inşaat sektörünün ikinci kampanya atağının detaylarına TAKVİM ulaştı. Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat itibarıyla başlatacağı kampanya kapsamında daire bedelinin yüzde 10'u peşinat,yüzde 10 teslimde araödeme, kalan yüzde 80 içindeanlaşılan bankalardan kredikullandırılacak. Banka kredileri toplamı şirket payı toplam gelirinin yüzde 20'sini aşmayacak. Kampanya 31 Mart'ta bitecek. Kredi kullandırılan bankalara, kredi miktarının yüzde 25 üst sınır olacak şekilde, Emlak Konut'un proje üzerindeki pay oranı üzerinden katkı sağlanacak. Akbank, 60 ayda yüzde 13, 120 ayda yüzde 48 faizle kredi verirken, Ziraat Katılım faizi da 60 ayda yüzde 13, 120 ayda yüzde 0.52, 240 ayda ise yüzde 0.83'e çekti. Yüzde 15'lik katkı payına göre 240 ayda yüzde 0.88 veren bankalar ise Halkbank ve Garanti Bankası oldu.
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