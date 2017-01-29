Yunaniflas

FETÖ'cü teröristleri kollayan ve iade etmeyen Yunanistan ekonomik olarak iflas noktasına geldi. Yunan meclisinin bütçe ofisince hazırlanan raporda, ekonomik krizdeki ülkenin kısa ve orta vadede karşılaşabileceği risk senaryolarına yönelik uyarılarda bulunuldu. Ülkenin kreditörleri olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı yeni kredi diliminin serbest bırakılmasının zora girdiği tespitine yer verilen raporda,, "Eğer, ülke sermaye piyasalarına erişim kazanamaz ve kredi sağlayamazsa, iflas kaçınılmaz hale gelebilir ve eurodan çıkışihtimali oluşabilir" ifadelerine yer verildi. Olası iflas durumunda ise ülkede üretimin durması, bankacılık krizi, para biriminin aşırı devalüasyonu ve yüksek enflasyon gibi riskler vurgulandı. Yunanistan'ın bu yıl 316 milyar euroluk kamu borcuyla, borcunun milli gelirine oranının yüzde 180'ine ulaşması öngörülüyor.
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