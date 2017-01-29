Torun maaşının yarısı devletten

Torunlarına bakan büyükannelere verilecek maaşın detayları belli oluyor. İstanbul ve Bursa'nın kesinleşmesinin ardından pilot uygulamaya yeni illerin de katılması bekleniyor. Böylece ilk etapta 5 bin büyükanne maaşa kavuşacak. Maaş almak için bakılacak çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Annenin çalışması ve maaşının iki asgari ücretten az olması lazım. Büyükannelere verilecek maaşın yarısını devlet diğer yarısını ise uygulamanın olduğu illerdeki sanayi ve ticaret odaları karşılayacak. Proje zaten İstanbul Sanayi Odası'nın teklifiyle ortaya çıkmıştı. Şu anda belirlenen rakama göre büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u yani 421 lira maaş verilmesi planlanıyor.