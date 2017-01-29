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Sağlık çalışanına erken emeklilik
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık çalışanlarının merakla beklediği yıpranma paylarına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Ekonomi yönetimini razı edeceğim ve bunu yapacağız inşallah mesele o noktaya gelmiş durumda" dedi. Bakan Recep Akdağ, sağlık çalışanlarının da yıpranma payından yararlanması için kanun maddesinin hazır olduğunu bildirdi. Akdağ, "Maliye Bakanımız ve ekonomi yönetimimizin kabulünü bekliyoruz. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce sağlık çalışanlarına, 'bunu yapacağız' şeklinde bir vaadi olmuştu" ifadesini kullandı. Yasa yürürlüğe girerse sağlık çalışanları 4 yıl çalıştığında 5 yıl çalışmış gibi sayılacak. Böylece 20 yıl çalışma 25 yıl sayılacak. Yıpranma payı getirecek.
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