Sağlık çalışanına erken emeklilik

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık çalışanlarının merakla beklediği yıpranma paylarına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Ekonomi yönetimini razıedeceğim ve bunu yapacağız inşallahmesele o noktaya gelmiş durumda" dedi. Bakan Recep Akdağ, sağlık çalışanlarının da yıpranma payından yararlanması için kanunmaddesinin hazır olduğunu bildirdi. Akdağ, "Maliye Bakanımız ve ekonomi yönetimimizin kabulünü bekliyoruz. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce sağlık çalışanlarına, 'bunuyapacağız' şeklinde bir vaadi olmuştu" ifadesini kullandı. Yasa yürürlüğe girerse sağlık çalışanları 4 yıl çalıştığında 5 yıl çalışmışgibi sayılacak. Böylece 20 yıl çalışma 25yıl sayılacak. Yıpranma payı erken emeklilik getirecek.
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