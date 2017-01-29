Rus turistin tercihi yine Türkiye

Turizmciler erken rezervasyonlarda Rusya'dan çok ciddi bir talep olduğunu belirtti. Profesyonel Otel YöneticileriDerneği (POYD) Başkanı HakanDuran, yaptığı açıklamada, 2017 yılı için özellikle Rusya'dan son gelen verilerin çok iyi olduğunu ifade etti. Duran, Rusya'dan çok ciddi bir talep olduğunu ancak Avrupa'nın henüz o trendi gösteremediğini bildirdi. Güney Akdeniz, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan'a çok ciddi rezervasyon akışı olduğunu aktaran Duran, "Tahmin ediyoruz önümüzdeki birkaç ay, Berlin fuarına kadar biraz daha belli olur. Herhalde bu sene Avrupa'da son dakika rezervasyonlarla belirli noktalara ulaşırız. Çünkü İspanya, Yunanistan doldu diye haberler geliyor. Doğruysa son dakika olarak herkes sonuçta Antalya'ya, Türkiye'ye gelecektir." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.