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Milli uydular hazır halde

Milli uydular hazır halde
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin ihale süreçlerinin son aşamaya geldiğini belirterek, "Uyduların yapımı konusunda, ihaleyi hangi firma kazanırsa kazansın uyduların yapım süreçlerinde Türk mühendisler de yer alacak." dedi.
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