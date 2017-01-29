Fitch ve Standart & Poor's üzerinden ekonomimizi zedelemeye çalışanlar yine avuçlarını yaladı. Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Türkiye'de bugüne kadar toplam yatırımımızın tutarı 1 milyar avro. Yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Sülün, yaptığı açıklamada şu an Aksaray'da 113-115 milyon avro yatırımları olduğunu ve kapasite olarak 2'ye katlayacaklarını söyledi.

Aksaray'da 2018 yılında ihracatlarını katlayarak artıracaklarını belirten Sülün, Aksaray'ın teşvik olarak 5'inci bölge olduğunu ve bu şehirden yaklaşık 1 milyar avro ihracat yapacaklarını dile getirdi.

Sülün, "15 Temmuz'dan sonra 19 Temmuz'da Aksaray'da Ar-Ge merkezi kurma kararımız vardı. Dolayısıyla bu tip olayların bizim için hiç bir engeli yok. İş anlamında baktığımızda herhangi bir duraklama, herhangi bir soru işareti söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bugüne kadar toplam yatırım tutarlarının 1 milyar avro olduğunu ve yatırımlarına hiç ara vermeden devam edeceklerini belirten Sülün, Türkiye'nin çok büyük bir pazar olduğunu, içerisinde çok büyük potansiyel barındırdığını ve lokasyon olarak çok ciddi bir merkez olduğunu kaydetti.

Sülün, Suriye ve Irak problemleri bittiği zaman Türkiye ekonomisinin daha iyi olacağına inandıklarının altını çizdi.

"HEM EV SATIŞLARINDA HEM OTOMOTİV SATIŞLARINDA REKOR KIRILAN BİR ÜLKEDE KRİZDEN SÖZ ETMEK ÇELİŞKİLİ"

2016 yılında otomotiv endüstrisinin rekor kırdığını anımsatan Sülün, "Otomotiv sektöründe üretim, ihracat rekoru kırıldı. Türkiye pazarında da satış rekoru kırıldı. 2016 yılında ev satışlarında rekor kırıldı. Hem ev satışlarında hem otomotiv satışlarında rekor kırılan bir ülkede krizden söz etmek çelişkili." diye konuştu.

Bununla birlikte 2017 yılında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ve kur artışından dolayı yüzde 10 daralma beklediklerini kaydeden Sülün, "Çok önemli olan yeni teşvik paketi çıktı. Cazibe merkezleri ile ilgili Ar-Ge teşvikleri tekrardan yenilendi. Bu da çok önemli. Taleplerimizden en önemlisi de öngörülebilirlilik. Yani bir uygulama kanunu çıktığı zaman bunun tarihlerinin çıktığı şekilde korunması." değerlendirmesini yaptı.

Sülün, 15 Temmuz'da yaşananların yabancı yatırımcılar tarafından doğru algılanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kendilerinin endüstriyel büyükelçi olduklarını ve burada yaşananları doğru bir şekilde anlatmaları gerektiğini söyleyen Sülün, şöyle devam etti:

"Darbe olayını anlamak çok zor. Biz Türk vatandaşı olarak anlamakta zorlanıyoruz bazı şeyleri. Bunu tabii yurt dışından izleyerek algılamak, anlamak, geri planını bilmek 40 yıllık bir oluşum diyoruz, o yüzden çok zor. Yatırım anlamında hiç bir gerileme olmadı. Biz 50 yıldır Türkiye'deyiz. Türkiye'nin içini biliyoruz. Daimler olarak biliyoruz. Bizim başkanımız Türkiye doğumlu. Daimler'in yönetiminde Türkiye'de çalışmış 3 kişi var. Bunların hepsi Türkiye açısından bir avantaj."

Buraya gelip çalışan Alman yöneticileri veya başka herhangi bir milletten olan yöneticileri sektörel büyükelçi olarak geri gönderdiklerini belirten Sülün, Türkiye'de yaşanan olayların anlaşılması ve anlatılması konusunda Türkiye'de görev yapan yabancı yöneticilerin büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.

"REFERANDUMDAN SONRASINA DAHA POZİTİF BAKIYORUZ"

Süer Sülün, kendilerinin ciddi bir otobüs ihracatçısı olduklarını ve geçen yıl toplam ihracatlarını yüzde 400 civarında artırdıklarını belirtti.

Dolayısıyla belli bir hızla bu yıl daha fazla ihracat yapmayı öngördüklerini kaydeden Sülün, 2017'nin ikinci yarısına, referandumdan sonrasına daha pozitif baktıklarını, talebin biraz daha artması gerektiğini ve bu beklentide olduklarını dile getirdi.

Sülün, "ÖTV artışından dolayı otomotiv sektöründe kasım ayında çok büyük bir artış oldu. Otomotiv endüstrisinde ocak ayı her zaman düşüktür. Aralık ayında hep yüksektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak artık mühendislik satmaya başladıklarını da vurgulayan Sülün, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları artık mühendislik yapıp mühendislik satıyor. Bu da baktığınız zaman Türkiye açısından gurur verici bir şey. Dolayısıyla Ar-Ge faaliyetlerimizi, mühendislik faaliyetlerimizi arttırıyoruz, yoğunlaştırıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.