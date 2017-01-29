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Market zulmüne darbe

Market zulmüne darbe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarlada 1 lira olan domatesin markette 5-6 liraya satılmasının önüne geçin" talimatının ardından harekete geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üç aşamalı plan hazırladı. Buna göre, üretici örgütlerinin depolama, lojistik, pazarlama altyapıları güçlendirilecek. Teşvikler verilecek, işlemlerde KDV ve stopaj muafiyeti sağlanacak. Hazırlanan plana Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüşüldükten sonra son şekli verilecek. Bakan Bülent Tüfenkci, "Piyasanın işleyişi tamamen organize olmuş toptancı ve perakendeci sektörünün kararlarına bağlı. Üretici de söz sahibi olacak" dedi.



Barış ŞİMŞEK
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