Market zulmüne darbe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarlada1 lira olan domatesin markette 5-6 liraya satılmasınınönüne geçin" talimatının ardından harekete geçenGümrük ve Ticaret Bakanlığı üç aşamalı plan hazırladı. Bunagöre, üretici örgütlerinin depolama, lojistik, pazarlama altyapılarıgüçlendirilecek. Teşvikler verilecek, işlemlerde KDV ve stopajmuafiyeti sağlanacak. Hazırlanan plana Ekonomi KoordinasyonKurulu'nda görüşüldükten sonra son şekli verilecek. BakanBülent Tüfenkci, "Piyasanın işleyişi tamamen organize olmuştoptancı ve perakendeci sektörünün kararlarına bağlı. Üretici desöz sahibi olacak" dedi.
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