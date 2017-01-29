Yol Durumu
  1. Milli uydular hazır halde
  2. Yunaniflas

’ler için yeni istasyon

LNG’ler için yeni istasyon
EPDK, yaptığı yönetmelik değişikliği ile istasyonları kurulmasını kararlaştırdı. Özellikle kamyon, tır, otobüs gibi vasıtalarda uygulama alanı olan LNG'nin yaygınlaştırılarak karbondioksit salınımının düşürülmesi ve çevreyle dost taşımacılığın teşviki öngörülüyor. aldığı kurul kararı doğrultusunda Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik yapılacak.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar