Eriğin kilosu 500 lira

Türkiye'de yoğun kar yağışı ve soğuklar meyve ve sebze üreticilerini de vurdu. Üretimin azalmasıyla birlikte fiyatlar yükseldi. Yüksek fiyat çizelgesinde ilk sırayı erik alırken karadut ve çilek sıralamayı takip ediyor. Kilo ile satılamayan erik ise taneyle satışa sunuluyor. 50'şer gramdan oluşan paketler ise 25 liradan satışa sunuluyor. Karadut kilosu 20-25 liradan tezgahlarda yerini alırken, çilek ise kilosu 15-20 liradan alıcısını bekliyor. Kilo ile alıcı bulamayan karadut ise yarım kiloluk paketler halinde satışa hazır hale getiriliyor.
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