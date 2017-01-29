Yol Durumu
  1. Eriğin kilosu 500 lira
  2. 235 bin esnafa 50’şer bin lira

bankasını seçecek

ödemeleri imza aşamasına gelmişken detaylar da belli olmaya başladı. ler hangi banka yüksek promosyon verirse onu seçmekte özgür olacak

12 milyon emekli dört gözle bu haberi bekliyor!
12 milyon nin dört gözle beklediği da artık son aşama gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta hem kamu hem de özel bankalarla sözleşmeler imzalanacak ve sistem devreye girmiş olacak. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ödemelerin Mart'tan itibaren başlayacağını ve üç ay içinde tamamlanacağını açıklamıştı. Banka promosyonu kapsamında, 3 yıllık dönem için, bin lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira ödeme yapılacak. Bankalar isterse bu tutarın üstünde ödeme verebilecek. Promosyon imkanından faydalanmak için emeklilerin öncelikle 2 aktif fatura için 'otomatik ödeme talimatı' vermesi gerekecek. Bunun yanında ya kredili mevduat hesabı açtırılacak ya da kredi kartı kabul edilecek. Emekliler, verilecek promosyon karşılığında 3 yıl boyunca aynı bankadan aylıklarını alacak. Emekliler promosyon alacakları bankayı kendileri seçebilecek. Böylece yüksek promosyon ödeyen banka öne çıkmış olacak.
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