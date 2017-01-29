12 milyon emeklinin dört gözle beklediği promosyonda artık son aşama gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta hem kamu hem de özel bankalarla sözleşmeler imzalanacak ve sistem devreye girmiş olacak. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ödemelerin Mart'tan itibaren başlayacağını ve üç ay içinde tamamlanacağını açıklamıştı. Banka promosyonu kapsamında, 3 yıllık dönem için, bin lira altında emekli maaşıalanlara 300 lira, bin lira ile 2bin lira arasında emekli maaşıalanlara 375 lira, 2 bin liraüzerinde emekli maaşı alanlarada 450 lira ödeme yapılacak. Bankalar isterse bu tutarın üstünde ödeme verebilecek. Promosyon imkanından faydalanmak için emeklilerin öncelikle 2 aktiffatura için 'otomatik ödemetalimatı' vermesi gerekecek. Bunun yanında ya kredili mevduat hesabı açtırılacak ya da kredi kartı kabul edilecek. Emekliler, verilecek promosyon karşılığında 3 yıl boyunca aynı bankadan aylıklarını alacak. Emekliler promosyon alacakları bankayı kendileri seçebilecek. Böylece yüksek promosyon ödeyen banka öne çıkmış olacak.
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