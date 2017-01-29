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Elin ’ine değil işimize bakalım

’de siyasi amaçlarına ulaşamayanlar şimdi not kuruluşları ile ye saldırıyor. Türkiye ise bu oyunları artık biliyor. Mega projeler hız kesmeden sürüyor

Elin Fitch’ine değil işimize bakalım
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Standard & Poor's (S&P) yine 'ye saldırı planını devreye koydu. Reyting şirketi 'in Türkiye'nin kredi notunu değerlendirmesi beklenirken akşam saatlerinde S&P'den ani bir açıklama geldi. Kuruluş, sudan bahanelerle not görünümünü durağandan negatife çekti. S&P'nin yönlendirme olarak algılanan kararının ardından gece saatlerinde Fitch de Türkiye'nin notunu bir basamak düşürerek 'yatırım yapılabilir' seviyenin altına çekti. Kuruluş üçüncü çeyrek büyümesinin de düşük çıktığını belirtirken not verdiği Avrupa ülkelerinin negatif büyüme dönemlerini unuttu. Türkiye bir süredir devam eden bu saldırılara aldırmadan yoluna devam ediyor. Mega projeler birbiri ardına açılırken düşman çatlatırcasına yenileri devreye sokuluyor. Son dönemde Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin ardından Avrasya Tuneli ile 15 Temmuz İstiklal Tuneli hizmete açıldı. Şimdi Çanakkale Köprüsü için ihale yapıldı ve süreç başlatıldı. Kanal İstanbul için ise işlemler devam ediyor. Avrupalı rakipleri çıldırtan üçüncü havalimanı ise yakında hizmete girecek. Bu arada Türkiye makro verilerini düzeltirken büyüme adına emin adımlarla ilerliyor. Bütün bunları görmezden gelen Türkiye düşmanları, el birliği ile algı operasyonlarını sürdürüyor. Not kuruluşlarının özellikle Merkez Bankası'nın faiz artırmadan kur politikası yürütmesine büyük tepki gösterdikleri görülüyor.

DERTLERİ BAŞKA
Türkiye'deki referandumu bahane ederek notu indiren kredi derecelendirme kuruluşları büyük siyasi belirsizlikler, seçimler ve referandumların olduğu Avrupa'daki notlara dokunmayarak çifte standarta devam etti. Avrupa Birliği genelinde İngiltere'nin ardından birden çok ülkenin çıkışını değerlendirmeyen sıfırcı hocalar, dağılma tehlikesi olan İspanya'nın referandumuna rağmen notunda bir değişikliğe gitmedi. Almanya ve Fransa'da da 2017 seçimler yapılacak ve aşırı sağın yükselişi de siyasi risk değerlendirmesine hiç yansımadı.

TEPKİ YAĞIYOR
ASKON Başkanı Mustafa Koca: "Önümüzdeki ilk çeyrekte ve referandumla gelecek olan güven tazeleme psikolojisi ile ülkemiz yeniden tırmanışa geçecektir." TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Reform ajandasına devam edersek yüksek büyüme gidişatına sahip bir ülke olacağız. Ancak bunlar bizi üzse de yıldırmayacak. Biz elimizdeki potansiyelimizle, gerçekleştirdiğimiz reformlarla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."
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