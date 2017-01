Elin Fitch’ine değil işimize bakalım

kredi derecelendirme kuruluşlarıyine Türkiye 'ye saldırı planını devreye koydu. Reyting şirketi Fitch 'in Türkiye'nin kredi notunu değerlendirmesi beklenirken akşam saatlerinde'den ani bir açıklama geldi. Kuruluş, sudan bahanelerle not görünümünü durağandanS&P'nin yönlendirme olarak algılanan kararının ardından gece saatlerindede Türkiye'nin notunu bir basamak düşürerek 'yatırım yapılabilir' seviyenin altına çekti. Kuruluş üçüncü çeyrek büyümesinin de düşük çıktığını belirtirken not verdiği Avrupa ülkelerinin negatif büyüme dönemlerini unuttu. Türkiye bir süredir devam eden bu saldırılara aldırmadan yoluna devam ediyor. Mega projeler birbiri ardına açılırken düşman çatlatırcasına yenileri devreye sokuluyor. Son dönemdeköprülerinin ardındanilehizmete açıldı. Şimdiü için ihale yapıldı ve süreç başlatıldı. Kanal İstanbul için ise işlemler devam ediyor. Avrupalı rakipleri çıldırtanise yakında hizmete girecek. Bu arada Türkiye makro verilerini düzeltirken büyüme adına emin adımlarla ilerliyor. Bütün bunları görmezden gelen Türkiye düşmanları, el birliği ile algı operasyonlarını sürdürüyor. Not kuruluşlarının özellikle'nın faiz artırmadan kur politikası yürütmesine büyük tepki gösterdikleri görülüyor.referandumubahaneederek notuindiren krediderecelendirmekuruluşlarıbüyük siyasi belirsizlikler, seçimler vereferandumların olduğu Avrupa'daki notlaradokunmayarak çifte standarta devametti. Avrupa Birliği genelindeninardından birden çok ülkenin çıkışını değerlendirmeyensıfırcı hocalar, dağılma tehlikesiolan'nın referandumunarağmen notunda bir değişikliğe gitmedi.'da da 2017 seçimleryapılacak ve aşırı sağın yükselişi de siyasirisk değerlendirmesine hiç yansımadı.: "Önümüzdeki ilk çeyrekte ve referandumla gelecek olan güven tazeleme psikolojisi ile ülkemiz yeniden tırmanışa geçecektir.": "Reform ajandasına devam edersek yüksek büyüme gidişatına sahip bir ülke olacağız. Ancak bunlar bizi üzse de yıldırmayacak. Biz elimizdeki potansiyelimizle, gerçekleştirdiğimiz reformlarla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."