Elin Fitch’ine değil işimize bakalım

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Standard &Poor's (S&P) yine Türkiye'ye saldırı planını devreye koydu. Reyting şirketi Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu değerlendirmesi beklenirken akşam saatlerinde S&P'den ani bir açıklama geldi. Kuruluş, sudan bahanelerle not görünümünü durağandan negatife çekti. S&P'nin yönlendirme olarak algılanan kararının ardından gece saatlerinde Fitch de Türkiye'nin notunu bir basamak düşürerek 'yatırım yapılabilir' seviyenin altına çekti. Kuruluş üçüncü çeyrek büyümesinin de düşük çıktığını belirtirken not verdiği Avrupa ülkelerinin negatif büyüme dönemlerini unuttu. Türkiye bir süredir devam eden bu saldırılara aldırmadan yoluna devam ediyor. Mega projeler birbiri ardına açılırken düşman çatlatırcasına yenileri devreye sokuluyor. Son dönemde Osman Gazi ve Yavuz SultanSelim köprülerinin ardından Avrasya Tuneli ile 15 Temmuz İstiklal Tuneli hizmete açıldı. Şimdi Çanakkale Köprüsü için ihale yapıldı ve süreç başlatıldı. Kanal İstanbul için ise işlemler devam ediyor. Avrupalı rakipleri çıldırtan üçüncü havalimanı ise yakında hizmete girecek. Bu arada Türkiye makro verilerini düzeltirken büyüme adına emin adımlarla ilerliyor. Bütün bunları görmezden gelen Türkiye düşmanları, el birliği ile algı operasyonlarını sürdürüyor. Not kuruluşlarının özellikle Merkez Bankası'nın faiz artırmadan kur politikası yürütmesine büyük tepki gösterdikleri görülüyor.
DERTLERİBAŞKA Türkiye'dekireferandumubahaneederek notuindiren krediderecelendirmekuruluşlarıbüyük siyasi belirsizlikler, seçimler vereferandumların olduğu Avrupa'daki notlaradokunmayarak çifte standarta devametti. Avrupa Birliği genelinde İngiltere'ninardından birden çok ülkenin çıkışını değerlendirmeyensıfırcı hocalar, dağılma tehlikesiolan İspanya'nın referandumunarağmen notunda bir değişikliğe gitmedi.Almanya ve Fransa'da da 2017 seçimleryapılacak ve aşırı sağın yükselişi de siyasirisk değerlendirmesine hiç yansımadı.
TEPKİ YAĞIYOR ASKON Başkanı Mustafa Koca: "Önümüzdeki ilk çeyrekte ve referandumla gelecek olan güven tazeleme psikolojisi ile ülkemiz yeniden tırmanışa geçecektir." TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Reform ajandasına devam edersek yüksek büyüme gidişatına sahip bir ülke olacağız. Ancak bunlar bizi üzse de yıldırmayacak. Biz elimizdeki potansiyelimizle, gerçekleştirdiğimiz reformlarla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.