Ek ikramiye için dilekçe

Torba yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte memur emeklileri için ek ikramiye süreci de başlamış oldu. Emekliler yarından itibaren SGK'ya dilekçe ile müracaat ederek ikramiye taleplerini bildirecek. Talepler üç ay içinde yerine getirilecek ve ilk ödemeler yapılacak. İlk ödemelerde üst sınır 7 bin 500 lira olacak. Eğer emeklinin alacağı kalmışsa bu kısım da bir yıl sonra yasal faiziyle verilecek. Ölen memur emeklilerinin hak sahipleri de başvurarak bu ek ikramiyeleri alabilecek. daha önce açılmış davalar varsa bunlar düşecek. Yaklaşık 408 bin emekli ikramiye alacak.