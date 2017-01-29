Borçların faizi siliniyor

Devlete olan su, vergi, prim, trafik cezası gibi tüm borçlar için vatandaşa yeni bir hak daha tanındı. Süresi biten yapılandırma için 4 ay daha zaman verildi. Bu süre içinde başvuranlar borçlarını faizsiz olarak ya da taksitle ödeyebilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybedenlere ikinci bir şans veren yasanın yürürlüğe girdiğini belirterek, "Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek." dedi. Ağbal, avantajları kaybedenlerin, ihlale neden olan tutarları 27 Ocak 2017 tarihine kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde kanundan yaralanacağını belirterek, şöyle devam etti:



FARK ALINMAYACAK

"Vergi ve sigorta primleri açısından ödenecek taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattık. Yasa ile ayrıca, yeniden yapılandırmanın bundan sonraki tüm taksitleri de 4'er ay uzadı. Buna göre, ocak ayında ödenmesi gereken taksitler mayıs ayında, şubat ayında ödenecek taksitler haziran ayında ödenecek. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunuyor. Öte yandan borcun tamamını Mayıs sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimi imkanı da getirildi."



PEŞİN ÖDEYEMEYENLER TAKSİTLİ ÖDEYEBİLECEK

Peşin ödemeye imkanı elvermeyenlerin taksitli ödemeye geçebileceğini de aktaran Ağbal, "Bunun için borçluların nisan ayı sonuna kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca, daha önce peşin ödemelerini aralık ayında gecikme zammı ile yapan vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı iade edeceğiz" ifadesini kullandı.