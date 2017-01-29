Borçların faizi siliniyor

Devlete olan su, vergi,prim, trafik cezası gibi tümborçlar için vatandaşa yenibir hak daha tanındı. Süresibiten yapılandırma için 4 aydaha zaman verildi. Bu süreiçinde başvuranlar borçlarınıfaizsiz olarak ya da taksitleödeyebilecek. Maliye BakanıNaci Ağbal, ödemelerinisüresinde yapmadıklarıiçin yeniden yapılandırmauygulamasının getirdiği haklarıkaybedenlere ikinci bir şansveren yasanın yürürlüğegirdiğini belirterek, "Haklarınıkaybedenler, ödemelerini Mayısayı sonuna kadar yapabilecek."dedi. Ağbal, avantajlarıkaybedenlerin, ihlale nedenolan tutarları 27 Ocak2017 tarihine kadarhesaplanacak geçödeme zammıile 31 Mayıs2017 tarihinekadar ödemelerihalinde kanundanyaralanacağınıbelirterek, şöyledevam etti:
FARK ALINMAYACAK
"Vergi ve sigorta primleri açısından ödenecek taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattık. Yasa ile ayrıca, yeniden yapılandırmanın bundan sonraki tüm taksitleri de 4'er ay uzadı. Buna göre, ocak ayında ödenmesi gereken taksitler mayıs ayında, şubat ayında ödenecek taksitler haziran ayında ödenecek. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunuyor. Öte yandan borcun tamamını Mayıs sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimi imkanı da getirildi."
PEŞİN ÖDEYEMEYENLERTAKSİTLİ ÖDEYEBİLECEK Peşin ödemeye imkanı elvermeyenlerin taksitli ödemeye geçebileceğini de aktaran Ağbal, "Bunun için borçluların nisan ayı sonuna kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca, daha önce peşin ödemelerini aralık ayında gecikme zammı ile yapan vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı iade edeceğiz" ifadesini kullandı.
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