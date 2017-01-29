Asgari ücrete destek sözü

Geçtiğimiz yıl başlatılan asgari ücretteki vergi dilimi desteği 2017'de de devam edecek. Böylece 1.404,6 lira olarak belirlenen asgari ücret bu rakamın altına düşmeyecek. Vergi dilimi sebebiyle asgari ücretlinin maaşında düşüş meydana geliyordu. Bursa'da Ticaret ve Sanayi Odası'nın istişare toplantısına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017'de asgari ücret 1.404 liranın altına düşmeyecek. Bunu da asgari geçim indiriminde yapacağımız düzenleme ile sağlayacağız" dedi. Geçtiğimiz yıl benzer bir düzenleme yapılmış ve asgari geçim indirimindeki artış ile maaşlarda oluşan 70 liralık düşüş önlenmişti.