235 bin esnafa 50’şer bin lira

Torba yasa ile birlikte 12 milyon vatandaşın kara listeden adının çıkartılması esnafı da sevindirdi. Böylece küçük işletmeler kredilerin önündeki engelden kurtulmuş oldu. Aynı zamanda KOSGEB'ten kredi bekleyen esnafa da müjdeli haber geldi. Başbakan Binali Yıldırım 15 bin ile sınırlandırılan 50 bin liralık faizsiz desteğin her isteyene verileceğini duyurmuştu. Şu anda bu şekilde bekleyen 235 bin esnaf bulunuyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Sicil affına ilişkin kanun yürürlükte. 2016 yılı sonunda 0 faizli 3 yıl vadeli 50 bin liralık kredi için müracaat eden yaklaşık 250 bin kişiden 15 bini bu krediden faydalanmaya hak kazanmıştı. Şimdi geri kalan 235 bin kişiden şartı tutan tüm esnafın faydalanacağını Başbakan Binali Yıldırım ziyaretimiz sırasında açıkladı. Şimdi esnafımız kredinin kullandırılması için başvuruların bir an önce başlamasını bekliyor" dedi. Palandöken, Sayın Binali Yıldırım'ın verdiği müjdenin bir an önce hayata geçmesini beklediklerini söyledi.