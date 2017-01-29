2017’nin turizm rotası çizildi

Dünyanın beşinci ve bölgemizin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 80 ülkeden 5 bin turizmciyi buluşturdu. Kültür ve TurizmBakanlığı'nın himayesinde İstanbul'da TÜYAP'da devam eden fuara bu yıl 430 yabancıtur operatörü katıldı. Fuarda işbirliği yapmak için görüşmeler yapan tur operatörlerinde ve otellerin stantlarında büyük bir yoğunluk oldu. Vatandaşlar da fuara büyük ilgi gösterdi.
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