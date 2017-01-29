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2017’nin rotası çizildi

2017’nin turizm rotası çizildi
Dünyanın beşinci ve bölgemizin en büyük fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 80 ülkeden 5 bin turizmciyi buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul'da TÜYAP'da devam eden fuara bu yıl 430 yabancı tur operatörü katıldı. Fuarda işbirliği yapmak için görüşmeler yapan tur operatörlerinde ve otellerin stantlarında büyük bir yoğunluk oldu. Vatandaşlar da fuara büyük ilgi gösterdi.
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