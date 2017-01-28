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Mart’ta kullanımda

Yerli baz istasyonu Mart’ta kullanımda
Ulak Projesi kapsamında ASELSAN'ın öncülüğünde geliştirilen Türkiye'nin ilk , Mart sonunda kullanılmaya başlanacak. ASELSAN yetkililerinden alınan bilgiye göre, LTEAdvanced Makrocell Baz İstasyonu (ULAK), saha testlerinin ardından Mart sonunda 'canlı şebeke'ye bağlanacak. 4.5G'nin ihtiyaç duyduğu teknoloji ve standartları karşılayacak şekilde kapsamında geliştirilen istasyon, Türkiye'de 4.5G'nin milli imkan ve kaynaklarla hayata geçirilmesine katkıda bulunacak.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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