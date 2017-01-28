Yerli baz istasyonu Mart’ta kullanımda

Ulak Projesi kapsamında ASELSAN'ın öncülüğünde geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu, Mart sonunda kullanılmaya başlanacak. ASELSAN yetkililerinden alınan bilgiye göre, LTEAdvancedMakrocell Bazİstasyonu (ULAK), saha testlerinin ardından Mart sonunda 'canlı şebeke'ye bağlanacak. 4.5G'nin ihtiyaç duyduğu teknoloji ve standartları karşılayacak şekilde ULAK Projesi kapsamında geliştirilen istasyon, Türkiye'de 4.5G'nin milli imkan ve kaynaklarlahayata geçirilmesine katkıda bulunacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.