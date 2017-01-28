WeWALK ile finale kaldı

Vestel, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Barselona'da gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen 'Global Mobile Awards 2017'de, YGA ile birlikte geliştirilen akıllı baston 'WeWALK' ile 'En İyi Giyilebilir Mobil Teknoloji' kategorisinde finale kaldı. TİM İnovasyon Zirvesi'nde Yılın Sosyal İnovasyonu seçilen WeWALK, görme engellilerin hareket özgürlüğünü artırmak ve hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi.