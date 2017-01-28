Yol Durumu
  1. Yine Fitchlik yaptı!
  2. Hazine ve Merkez’de FETÖ temizliği

WeWALK ile finale kaldı

WeWALK ile finale kaldı
Vestel, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Barselona'da gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen 'Global Mobile Awards 2017'de, YGA ile birlikte geliştirilen akıllı baston 'WeWALK' ile 'En İyi Giyilebilir Mobil Teknoloji' kategorisinde finale kaldı. TİM İnovasyon Zirvesi'nde Yılın Sosyal İnovasyonu seçilen WeWALK, görme engellilerin hareket özgürlüğünü artırmak ve hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi.
Etiketler:
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar