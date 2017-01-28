Trafik cezasına faiz sınırı

Trafik cezalarının takibi ve tahsiline yönelik düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Süresinde ödenmeyen cezanın faizine sınır geldi. Buna göre; cezanın yazıldığı tarihten sonraki bir ay içerisinde ödeme yapılmaması halinde, cezaya her ay yüzde 5 faiz uygulanacak. Ancak bunun da bir sınırı bulunuyor. Toplam tutar cezanın 2 katını geçemeyecek. Ayrıca bu ceza, belli bir sürenin ardından haciz yoluyla tahsil edilebilecek. İndirim konusunda ise değişiklik olmadı. Ceza tarihinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapıldığında yüzde 25 indirim yapılacak. Yine haksız yere ceza yediğini düşünenler, 15 gün içerisinde idari mahkemelere başvurabilecek. Bu süre içerinde itiraz edilmemesi durumunda ceza kabul edilmiş sayılacak.