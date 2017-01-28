Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2017 KPSS yerleştirme takvimi açıklandı. Tercih başvuruları KPSS için 21Haziran-3 Temmuz'da, Engelli Personel Seçme Sınavı için de 12-21 Temmuz'da yapılacak. Devlet kurumlarına girebilmek için adayların FETÖ ile bağlantısının olup olmadığı istihbarat kurumlarınca araştırılacak, KPSS puanının yanında sözlü sınav da gerekecek. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihbarat raporlarının tek başına yeterli olmadığını, sözlüsınavların devam edeceğini bildirdi.
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