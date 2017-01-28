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yerleştirme takvimi açıklandı

KPSS yerleştirme takvimi açıklandı
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2017 yerleştirme takvimi açıklandı. Tercih başvuruları KPSS için 21 Haziran-3 Temmuz'da, Engelli Personel Seçme Sınavı için de 12-21 Temmuz'da yapılacak. Devlet kurumlarına girebilmek için adayların FETÖ ile bağlantısının olup olmadığı istihbarat kurumlarınca araştırılacak, KPSS puanının yanında sözlü sınav da gerekecek. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihbarat raporlarının tek başına yeterli olmadığını, sözlü sınavların devam edeceğini bildirdi.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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