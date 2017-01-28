Hazine ve Merkez’de FETÖ temizliği

Hükümet, FETÖ ile mücadelede vites yükseltti, örgütün finans sektöründeki kripto ağı da çözüldü. MerkezBankası Başkanı MuratÇetinkaya ile HazineMüsteşarı Osman Çelik, devletin iki kilit kurumunda FETÖ ile mücadelenin bilançosunu açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nda, Darphane'den faiz kararlarında belirleyici olan birimlere kadar kritik görevlerde 200'e yakın isim görevden alındı. Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü'nde 2 genel müdür ve 1 genel müdür yardımcısı, Hazine kontrolörleri, uzmanlar deşifre oldu.
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