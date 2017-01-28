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Hazine ve Merkez’de temizliği

Hazine ve Merkez’de FETÖ temizliği
Hükümet, ile mücadelede vites yükseltti, örgütün finans sektöründeki kripto ağı da çözüldü. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Hazine Müsteşarı Osman Çelik, devletin iki kilit kurumunda FETÖ ile mücadelenin bilançosunu açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası ve 'nda, Darphane'den faiz kararlarında belirleyici olan birimlere kadar kritik görevlerde 200'e yakın isim görevden alındı. Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü'nde 2 genel müdür ve 1 genel müdür yardımcısı, Hazine kontrolörleri, uzmanlar deşifre oldu.

Hazal ATEŞ
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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