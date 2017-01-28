Gıda etiketlerinde kurallar değişti

Gıda Bakanlığı, gıdaların etiketlenmesi başta olmak üzere, gıda hakkında bilgilendirmeyle ilgili yeni kurallar getirdi. Buna göre; etiketlerdeki bilgilendirmenin doğru, açık ve tüketici için kolay anlaşılır olması sağlanacak. Bilgilendirmelerde gıdanın hastalıkları önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğuna dair ifadeler bulunmayacak. Gıda işletmecileri, hazır ambalajlı gıdaların piyasaya arz edildiği dış ambalaj üzerinde gıdanın adı, tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi, özel muhafaza veya kullanım koşullarıyla işletmecinin adı ve adres bilgilerinin yer almasını sağlayacak. İstisnalar saklı kalmak kaydıyla gıdanın adı, net miktarı, menşe ülke, beslenme bildirimi, bileşenleri, alerjiye veya intoleransa neden olan maddeler, bileşenlerin miktarı, tavsiye edilen veya son tüketim tarihleri, muhafaza ve kullanım koşulları gibi bilgiler paketin üzerinde yer alacak. Toplu tüketim yerlerinde de bilgilendirme yapılacak.