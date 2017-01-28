Yol Durumu
  1. Büyükanneye ayda 421 lira
  2. KPSS yerleştirme takvimi açıklandı

Engelli öğretmen ataması yapılacak

Engelli öğretmen ataması yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı üstünlüğüne göre, bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümlerine göre bin 500 kontenjana yapılacak engelli öğretmen alımı için ön başvurular, 21-24 Şubat tarihlerinde alınacak. Adaylar, 'http://mebbis.meb.gov. tr' veya 'http://ikgm.meb.gov.tr' adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu dolduracak.
Etiketler:
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar