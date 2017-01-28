Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı üstünlüğüne göre, bin500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümlerine göre bin 500 kontenjana yapılacak engelli öğretmen alımı için ön başvurular, 21-24 Şubat tarihlerinde alınacak. Adaylar, 'http://mebbis.meb.gov. tr' veya 'http://ikgm.meb.gov.tr' adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu dolduracak.
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