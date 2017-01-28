Büyükanneye ayda 421 lira

Doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için çocuğun bakımını üstlenen büyükanneye maaş verilmesini içeren proje hayata geçiyor. ÇalışmaBakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışmanın önümüzdeki hafta sonlandırılıp tanıtılmasının planlandığını belirtirken, projenin detaylarını da açıkladı. Buna göre; torun bakan büyükanneye asgariücretin yüzde 30'u kadar maaş verilmesi planlanıyor. Bu durumda, mevcut asgari ücrete göre büyükanne aylık 421 lira 38 kuruş ödeme alacak. Büyükanneye 65 yaş sınırı da düşünülüyor.
DOKTOR RAPORU ŞART Müezzinoğlu, büyükanne maaşı konusunda, "Emekli veya değil, o hizmeti vermesinin karşılığında bir destek olacak. Çocuğa bakıyor mu bakmıyor mu, sağlık koşulları yeterli mi çocuk için. Hekim raporuna göre karar verilecek. 65 yaşı düşünüyoruz ama burada şu an bu kararı vermiş değiliz. Aile 'Annem bakabilir' dediğinde, eğer biz de sağlıklı buluyorsak, yaşa takılarak değil, diğer koşulların uyması halinde değerlendireceğiz. Tek kriter yaş olmayacak" şeklinde konuştu. Büyükanneye net asgari ücretin yüzde 30'u gibi ücret düşündüklerini belirten Müezzinoğlu, "Hak etme taleplerinde ilk kriter, anneninasgari ücretin 2 mislinden fazlamaaş almıyor olması" dedi.
İMZALAR HAFTAYA
Müezzinoğlu, pilot iller olarak İstanbul ve Bursa'nın kesinleştiğini, Kayseri ve Denizli gibi ilave edilecek illerle kent dağılımlarının pazartesi günü netleşeceğini söyledi. 5bin aileyi kapsayacak pilot projenin son şeklinin pazartesi günü belirleneceğini duyuran Müezzinoğlu, şöyle konuştu: "Protokolü salı veya çarşamba imzalayacağız. 1 yıl süresince değerlendirmesini yapacağız. Aylık değerlendirmelerle bu projenin ülke genelinde kalıcı bir projeye dönüşüp dönüşmeyeceğinin kararını da 1 yıl sonranetleştirmiş olacağız. Şubat sonuna kadar talepleri alacağız, Mart ayı itibarıyla projeyibaşlatmış olacağız."
KİMLER YARARLANACAK? Büyükannenin 65 yaşınaltında olması gerekecek.
Sağlık koşullarının çocukbakımı için uygun olduğunailişkin doktor raporu istenecek. Proje, 0-3 yaşarası çocuğun bakımınıkapsayacak.
Annenin maaşının asgariücretin 2 katını aşmamasıgerekecek. Mart'ta 5 bin aile ilepilot uygulama başlayacak.
4 ilde hayata geçecek. Pilot uygulama 1 yılsürecek.
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