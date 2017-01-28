Afrika’da THY rüzgarı

Türk Hava Yoları (THY),dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogbaile yeni bir reklam filmi hazırladı. GineCumhuriyeti'nin başkenti Konakri'ye30 Ocak'ta başlayacağı seferlerlebirlikte Afrika'daki 51 noktayaulaşacak olan THY, bu kıtaya yaptığıuçuşları reklam filmiyle tanıtacak.Daha önce Barcelona'nın Arjantinliyıldızı Lionel Messi ile birlikte THYreklamında oynayan Drogba, kurumunsosyal medya kanallarında 'Drogbaile Afrika'yı keşfedin' başlığıylayayınlanan yeni reklam filmindekıtanın olanaklarından bahsediyor.Drogba, reklam filminde bölgeninrenkli görüntüleri eşliğinde tutkuluinsanlarla dolu canlı bir kıta olanAfrika'nın gelecekte herkes için harikaolanaklar sunduğunu anlatıyor.
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