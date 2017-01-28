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’da THY rüzgarı

Önümüzdeki hafta ’da 51’inci noktaya ulaşacak olan THY, bu kıtaya uçuşlarını ünlü futbolcu Drogba’nın oynadığı reklam filmiyle tanıtacak

Afrika’da THY rüzgarı
Türk Hava Yoları (THY), dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba ile yeni bir reklam filmi hazırladı. Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri'ye 30 Ocak'ta başlayacağı seferlerle birlikte Afrika'daki 51 noktaya ulaşacak olan THY, bu kıtaya yaptığı uçuşları reklam filmiyle tanıtacak. Daha önce Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile birlikte THY reklamında oynayan Drogba, kurumun sosyal medya kanallarında 'Drogba ile Afrika'yı keşfedin' başlığıyla yayınlanan yeni reklam filminde kıtanın olanaklarından bahsediyor. Drogba, reklam filminde bölgenin renkli görüntüleri eşliğinde tutkulu insanlarla dolu canlı bir kıta olan 'nın gelecekte herkes için harika olanaklar sunduğunu anlatıyor.

Cevdet ÖZDEMİR
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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