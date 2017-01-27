Fitch'in merakla beklenen Türkiye kararı açıklandı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürdü. Bu tabloya göre Türkiye'nin kredi notu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına düşmüş oldu.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notu açıklandı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürdü. Kredi notu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına düşen Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden "BBB-" olan kredi notu da "BB+" seviyesine düşürüldü. Türkiye'nin not görünümü de "durağan" olarak belirlendi. Dolayısıyla Türkiye, Moddys'in ardından ikinci yatırım yapılabilir ülke notunu da kaybetmiş oldu.
Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesi ile ilgili; "Kredi notunun düşürülmesi siyaset ve güvenlik konularının ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı baltalamasını yansıtıyor." açıklaması yapıldı.
Fitch'in kararının ardından Türkiye artık Bahreyn, Portekiz ve Azerbaycan ile birlikte değerlendirmeye tabi olacak.
Yine Fitchlik yaptı!
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Türkiye'nin BBB- ve negatif görünümde olan notunu "yatırım yapılamaz" düzeye düşürdü.
Fitch'in merakla beklenen Türkiye kararı açıklandı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürdü. Bu tabloya göre Türkiye'nin kredi notu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına düşmüş oldu.
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üst akıl çalışmaya devam ediyor ne yaparlarsa yapsınlar başarılı olamıyaçaklar allahın izniyle ülkemiz bu kirli savaşı kaybetmeyecek iyi günler çok yakın
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