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Tefeci yedi!

Çalışanlara yemek için verilen kartlara tefeciler dadandı. İSO Meclis Üyesi Bozdağ, bu kartların yüzde 30-40 gibi rakamlarla aracılar tarafından bozdurularak nakit para yerine kullanıldığını söyledi...

Tefeci yedi!
Yemek kartlarına tefeciler dadandı, esnaf isyan etti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi Hüseyin Bozdağ, modern tefecilerin, sosyal yardım amaçlı ve çalışanın doymasına yönelik olarak işverenin işçisine verdiği hakkı sömürdüklerini söyledi. uygulamasının lokantacının, çorbacının, börekçinin emeğini çaldığını savunan Bozdağ, çalışanların bu kartı çoğu kez başka alanlarda kullandığını kaydetti. Hatta bu kartların yüzde 30-40 gibi rakamlarla aracılar tarafından bozdurularak nakit para yerine kullanıldığını ifade eden Hüseyin Bozdağ, "İşte tüm bu süreçlere bakarak, 400 bin sigortalı çalışanımızla bu sistemin karşısında olduğumuzu bildiririz" dedi.
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