Tefeci yedi!

Çalışanlara yemek için verilen kartlara tefeciler dadandı. İSO Meclis Üyesi Bozdağ, bu kartların yüzde 30-40 gibi rakamlarla aracılar tarafından bozdurularak nakit para yerine kullanıldığını söyledi...
Yemek kartlarına tefeciler dadandı, esnaf isyan etti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi Hüseyin Bozdağ, modern tefecilerin, sosyal yardım amaçlı ve çalışanın doymasına yönelik olarak işverenin işçisine verdiği hakkı sömürdüklerini söyledi. Yemek kartı uygulamasının lokantacının, çorbacının, börekçinin emeğini çaldığını savunan Bozdağ, çalışanların bu kartı çoğu kez başka alanlarda kullandığını kaydetti. Hatta bu kartların yüzde 30-40 gibi rakamlarla aracılar tarafından bozdurularak nakit para yerine kullanıldığını ifade eden Hüseyin Bozdağ, "İşte tüm busüreçlere bakarak, 400 bin sigortalıçalışanımızla bu sistemin karşısındaolduğumuzu bildiririz" dedi.
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