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S&P'den kararı! Ekonomiye operasyon devam ediyor

düşmanlığıyla bilinen , Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan, "negatif"e düşürdü. "Yatırım yapılamaz" düzeydeki notu değiştirmedi.

S&Pden Türkiye kararı! Ekonomiye operasyon devam ediyor
Fitch'in kararı beklenirken, düşmanlığıyla bilinen ve Türkiye'nin de notlarını tanımadığı S&P, sürpriz yaparak karar açıkladı.

Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (SP), Türkiye'nin görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü, "yatırım yapılamaz" düzeyde olan "BB" notunu değiştirmedi.

S&P'den yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının "yetersiz kalabileceği" uyarısı yapıldı.

S&P ayrıca Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2.0 ve 2017 yılında yüzde 2.4 büyüyeceğini öngördü.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 20:17
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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yşl yşl

hainler iş başında

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evet0
hayır0
cevapla 28.01.2017 01:29
tastamam tastamam

Komik.. Tünel geçitler, yollar, köprüler, havalimanları gırla yapılırken.. Yatırım yapılmaz öyle mi? Bunu yeni çanakkale köprüsüni yapmaya talip güney kore firmasına da söylesin bu SP. Hatta devlet teklif etsin SP komedyeni böyle söylüyor isterseniz yapmayın diye.. Bakalım ne cevap verecek G.Kore firması..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.01.2017 22:19
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