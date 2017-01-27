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Fitch'in kararı beklenirken, Türkiye düşmanlığıyla bilinen ve Türkiye'nin de notlarını tanımadığı S&P, sürpriz yaparak karar açıkladı.
Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (SP), Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü, "yatırım yapılamaz" düzeyde olan "BB" notunu değiştirmedi.
S&P'den yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının "yetersiz kalabileceği" uyarısı yapıldı.
S&P ayrıca Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2.0 ve 2017 yılında yüzde 2.4 büyüyeceğini öngördü.
kalan karakter 1000
hainler iş başında
Komik.. Tünel geçitler, yollar, köprüler, havalimanları gırla yapılırken.. Yatırım yapılmaz öyle mi? Bunu yeni çanakkale köprüsüni yapmaya talip güney kore firmasına da söylesin bu SP. Hatta devlet teklif etsin SP komedyeni böyle söylüyor isterseniz yapmayın diye.. Bakalım ne cevap verecek G.Kore firması..
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