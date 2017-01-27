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Rusya sebzede sınırı kaldırıyor

Rusya sebzede sınırı kaldırıyor
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaş sebze ve konfeksiyon kısıtlamasının kalkması için komisyonların çalışmalarına hız verdiği söyledi. Gaşigullin, "Antalya'da Mart ayında bir Tarım Forumu yapılması planlanıyor. Bu kısıtlamalar konusu Antalya Forumu'nda ele alınacak" diye konuştu.
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